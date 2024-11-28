‘İstanbul Sözleşmesi’ndeki her uygulama yerine getirildi’

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, önceki gün düzenlenen toplantıda izleyeceği yol haritasını değerlendirdi. Avrupa Birliği'ne üye bazı ülkelerin İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamasına rağmen kadına yönelik şiddetle mücadelede kendi ulusal iç mevzuatlarında hiçbir düzenleme yapmadığına dikkat çeken Komisyon Başkanı Hulki Cevizoğlu, "Bu ülkeler, Estonya, Finlandiya, Letonya, İsviçre, Norveç, Güney Kıbrıs, Lihtenştayn. Bazı ülkeler de kısmi düzenleme yapmışlar. Örneğin Belçika, Hollanda, Almanya gibi ülkeler. İstanbul Sözleşmesi'ni 45 ülke imzalamasına rağmen imzalayan 26 ülke çekince koymuş. Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine karşın, sözleşmede yer alan her uygulamayı yerine getirdi" ifadelerini kullandı. Türkiye dışında, AB üyesi ülkeler arasında, müstakil bir kanun yapan başka ülkenin olmadığını vurgulayan Cevizoğlu, "AB Kadın Lobisi'nin 6 Şubat 2024'teki raporuna göre Avrupa'da, 2 bin 300 kadın eşleri ya da önceki eşleri tarafından öldürülüyor. Avrupa'da bu oran, haftada 45 kadının öldürülmesi anlamına geliyor. Avrupa'da kadınların 3'te 1'i fiziksel ya da cinsel şiddete, 15 yaşından itibaren her 3 kadından biri fiziksel ya da cinsel tacize maruz kalıyor" dedi.