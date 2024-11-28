MSÜ Rektörü Afyoncu’dan iddialara yalanlama: İşte ’Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi’ kitabı gerçeği!

Millî Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu, "Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen "Ders Notu" kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmamaktadır." dedi.

Afyoncu şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medyada yer alan kitap kapağı; Üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatılmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla yeni kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar 20 gün önce derhal toplatılmıştır.

Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım'da görevinden istifa etmiştir.

MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhâl idari ve adli süreç başlatılmıştır.