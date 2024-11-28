Londra’da PKK operasyonu; 6 gözaltı

İngiltere'de polis, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 2'si kadın, 6 kişiyi gözaltına aldı. İngiltere'de terör örgütü olarak kabul edilen PKK'ya karşı güvenlik birimlerince terörizmin finansmanı, kara parayla mücadele ve eleman devşirme gibi konularda uzun zamandır yürütülen çalışmalar sonucunda Londra Metropolitan Polisi (MET) operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında Londra'daki 8 adreste arama başlatıldı. Londra Haringey'de bulunan ve PKK'lıların "Toplum Merkezi" olarak kullandıkları dernek de bu kapsamda arandı. Baskın sonucunda dernekle ilişkili 6 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar Londra'daki bir polis karakolunda gözaltında tutulurken, derneğin iki hafta boyunca kapatılıp incelemeye alınacağı ve ülkedeki PKK'lı grupların panikledikleri öğrenildi. Bu arada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonda; terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Sincar Bölgesi İstihbarat Sorumlusu Hevi kod adlı terörist Sadiye Muhammed Ahmed öldürüldü.