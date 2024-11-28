Şiddet uygulayanların profili çıkarılıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın çalışmaları ve yeni projelerini anlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş şu mesajları verdi:Kadına yönelik şiddeti, topyekûn mücadele etmemiz gereken hayati mesele olarak görüyoruz. Bizim için tek bir vaka bile çok fazla. 81 ilde avukatlarımızla kadın, çocuk ve aile üyelerine yönelik her türlü şiddet, tehdit, istismar, ısrarlı takip vakaları ve iddiaları büyük titizlikle takip ediyor, açılan davalarda mağdurların yanında yer alıyoruz. Şiddet döngüsünün kırılması amacıyla, şiddet uygulayanların profillerini ortaya koyan yeni araştırma da yürütüyoruz. 2025 yılında kadınlar için bütçemizde ayrılan toplam tutar 206 milyar 19 milyon 243 bin lira. Bütçemizin yarısı kadınlara ayrıldı.2023'te 1.51 olan doğurganlık hızımız nüfusun kendini yenileme oranının çok altında seyrediyor. İlk defa oluşturulacak 'Nüfus Politikaları Kurulu'na ilişkin çalışmalarımızın son aşamasına geldik. Kurul ile nüfusa ilişkin hukuki düzenlemeleri, kurumsal yapıları, politikaları ve hizmetleri bütüncül yaklaşımla ele alacağız.Aile ve Gençlik Fonu'na gençler yoğun ilgi gösterdi. Proje kapsamında 6 bin 17 çifte evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Ayrıca 5 bin genç çiftin kredi ödemelerini gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde, projemizin uygulama alanını genişleterek daha fazla çiftimizin bu imkândan faydalanmasını sağlayacağız. Evlilik öncesi eğitim ve aile eğitim programlarımızla 6.6 milyon kişiye eğitim verdik.Kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için UNICEF ile işbirliğinde erken çocukluk döneminde bakım hizmeti veren kişilere yönelik Ev Temelli Bakım Hizmet Modeli'ni hayata geçireceğiz. Ayrıca 0-3 yaş dönemi çocuklar için mahalle tipi kreş modelimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.Kamuda çalışan kadın oranı yüzde 42.7'ye ulaştı. Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 37.4'e, kadın istihdam oranı yüzde 32.5'e yükseldi. 2028 yılı sonuna kadar kadının işgücüne katılma oranını yüzde 40.1'e, istihdam oranını ise yüzde 36.2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz.Türkiye Aile Destek Programı ile hanelere bu yıl 39.2 milyar lira olmak üzere toplam 103.2 milyar lira destek sağladık. Yıl sonuna kadar 190 kapasiteli 2 engelsiz yaşam merkezini hizmete sunacağız. 2025'te ise 264 kapasiteli 3 merkezimizi daha hizmete sunmayı planlıyoruz. Gelişim geriliği riski olanlar ve engelli çocukların kaliteli bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerine erişimi için Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'ni hayata geçiriyoruz.