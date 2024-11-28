Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! İl Emniyet Müdürlüklerine kritik atama
Giriş Tarihi: 29.11.2024 00:44 Son Güncelleme: 29.11.2024 01:13

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! İl Emniyet Müdürlüklerine kritik atama

Son dakika haberleri... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile 6 ilin Emniyet Müdürlüklerine atamalar gerçekleştirildi. Kararda ayrıca Devlet Denetleme Kurulu (DDK) üyeliklerine de atamalar yapıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA | Resmi Gazete’de yayımlandı! İl Emniyet Müdürlüklerine kritik atama

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

BİNGÖL VE IĞDIR'DA DEĞİŞİKLİK

Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alınırken, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne ise Niyazi Turgay atandı.

ŞANLIURFA VE ORDU'YA YENİ İSİMLER

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy getirilirken, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü görevine Ahmet Acar atandı. Şanlıurfa'nın yeni müdürü ise Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici oldu.

BİLECİK VE ISPARTA'DA ATAMALAR

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz atanırken, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa'dan Erdem Bildirici getirildi.

DDK ÜYELİKLERİNE DE ATAMALAR YAPILDI

Resmi Gazete'deki Atama Kararları ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Üyeliklerine atamalar yapıldı.

DDK üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! İl Emniyet Müdürlüklerine kritik atama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA