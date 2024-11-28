SON DAKİKA | Resmi Gazete’de yayımlandı! İl Emniyet Müdürlüklerine kritik atama

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.
BİNGÖL VE IĞDIR'DA DEĞİŞİKLİK
Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alınırken, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne ise Niyazi Turgay atandı.
BİLECİK VE ISPARTA'DA ATAMALAR
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz atanırken, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa'dan Erdem Bildirici getirildi.
DDK ÜYELİKLERİNE DE ATAMALAR YAPILDI
Resmi Gazete'deki Atama Kararları ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Üyeliklerine atamalar yapıldı.
DDK üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.