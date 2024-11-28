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Giriş Tarihi: 28.11.2024

HSK, skandal paylaşımlar yapan savcıyı açığa aldı

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
HSK, skandal paylaşımlar yapan savcıyı açığa aldı
Sosyal medya hesabından farklı tarihlerde skandal paylaşımlar yaptığı ortaya çıkan Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan inceleme kapsamında açığa alındı. Çağlayan'ın Facebook hesabından çeşitli tarihlerde gerçek dışı ifadelerle devleti ve kurumlarını hedef alan paylaşımlar yaptığı belirlendi. Çağlayan'ın paylaşımlarıyla ilgili inceleme başlatan HSK, Çağlayan'ı açığa aldı. Öte yandan savcı Çağlayan'ın son 7 yıllık izin verilerine ilişkin çarpıcı detaylar da ortaya çıktı. Çağlayan'ın son 7 yılda tam 589 gün görevine gitmediği, bunun 286 gününde rapor aldığı bilgisine ulaşıldı. Bu arada sosyal medyada bazı kullanıcılar, Çağlayan'ın açığa alınmasıyla ilgili algı operasyonuna girişti. Bazı paylaşımlarda Çağlayan, korsan yemin yapan teğmenleri savunduğu gerekçesiyle açığa alınmış gibi yansıtılmaya çalışıldı.

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HSK, skandal paylaşımlar yapan savcıyı açığa aldı
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