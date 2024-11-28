Haberler Gündem Haberleri Yenidoğan çetesi davasına sanık savunmaları devam ediyor
Giriş Tarihi: 28.11.2024 08:56

Yenidoğan çetesi davasına sanık savunmaları devam ediyor

İstanbul'da, SGK'dan daha fazla para almak uğruna yeni doğan bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün devam edilecek. 22 tutuklu sanığı dinleyen mahkeme bugün tutuksuz sanıkları dinlemeye devam edecek.

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Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Yenidoğan çetesi davasına sanık savunmaları devam ediyor

İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak bazı bebeklerin ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava, bugün saat 09.30'da İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde devam edecek. 18 Kasım'da başlayan davanın 6 gün süren ilk kısımında 22 tutuklu sanık savunmasını yapmıştı.
Sanıklar, usulsüzlükle ilgili bazı iddiaları kabul ederken, kasten öldürme gibi suçlamaları reddetmişti. Mağdur ailelerin çoğunun müdahillikleri, "iddianamede yer almamaları" nedeniyle kabul edilmemişti. Mahkeme dün yapılan yargılamada 5 tutuksuz sanığı dinledi. Bugün 13 tutuksuz sanığın dinlenmesine devam edilecek.

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Yenidoğan çetesi davasına sanık savunmaları devam ediyor
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