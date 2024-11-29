200 milyonluk arsa 80 milyon liraya gitti

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, koltuğa oturur oturmaz güzünü eski Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın belediyeye gelir olsun diye kat karşılığı modeliyle yaptırdığı taşınmazlara dikti. 40'a yakın taşınmaz belediye meclisinin aldığı kararla satışa çıktı. İlk etapta Güzelyalı Köyü ve Arslanca Mahallesi'nde bulunan toplam 8 taşınmaz satışa çıkarken, bu taşınmazlardan umduğunu bulamayan Erkek, şehrin en kıymetli bölgeleri arasında yer alan Cevatpaşa Mahallesi'ndeki 10 bin 695,19 metrekarelik eski hal binası arsasını satışa çıkardı.Bu ihale belediye meclisini karıştırdı. Kasım Ayı meclis toplantısında ihalenin adrese teslim geçeceği konusunda etrafta dedikodular dolaştığını söyleyen belediye meclis üyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili Emirhan Şahbaz, "Daha arsa ihaleye çıkmadan burnumuza kötü kokular geliyor. İhale formaliteden. Alıcı da fiyatta belirlenmiş. Arsa rayiç bedelin çok altında satılacak" dedi. Arsanın satışa çıkacağını doğrulayan, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, meclis toplantısında Şahbaz'ı yalanlayarak "Bütün bunlar dedikodu" dedi. Ancak Şahbaz'ın iddiaları doğru çıktı. 3 firmanın girdiği ihaleyi 80 milyon TL'ye Şahbaz'ın günler öncesinden söylediği Avek Otomobil firması kazandı. Arazinin bugünkü değerinin 200 milyon lira civarında olduğunu söyleyen Şahbaz, "Eski Belediye Başkanımızın Çanakkale halkına kazandırdığı bu değerler hoyratça satılıyor. Hem de ederinin çok çok altına bir rakamla. Bu sürecin yakın takipçisi olacağımızı belirtmek isterim" dedi.