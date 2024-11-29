Ağaç katliamı bakanlık tarafından da belgelendi

SABAH, Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum Yakaköy'de ağaç katliamı yaptığını ortaya çıkarmıştı. Haberde; Suavi'nin, Bodrum Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi üzerindeki doğayla iç içe, ağaçlarla dolu olan 2 bin 742 metrekarelik araziyi villa yapmak için satın aldığına, 8 villanın yer aldığı site yapmak için Bodrum Belediyesi'ne ruhsat başvurusunda bulunduğuna dikkat çekilmişti. Haberde; ruhsat alındıktan sonra yapılan inşaatta ağaçların kesildiği belirtilmişti. SABAH'ın haberlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, Mehmet Suavi Saygan'ın arazisinde yapılan inşaatta gerçekleşen ağaç katliamını inceledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ön incelemede, Suavi'nin ağaç katliamı yaptığı tespit edildi.Ekipler; söz konusu alanda yapılacak inşa faaliyetleri için Bodrum Belediyesi'nden verilen imar planına göre taşınması gereken 29 ağacın taşınmadığını, korunması gereken 11 ağacın ise korunmadığını ve toplam 40 ağacın kesildiği tespit etti. Ekipler, ayrıca park alanı olarak belirlenen bölgede de bir zeytin ağacı hariç tüm ağaçların kesildiğini belirledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü'nün, imar hukuku açısından ruhsat veren Bodrum Belediyesi'ne uyarı yazısı yazdığı öğrenildi. Suavi; söz konusu arazinin kendisine ait olduğunu açıkladı. Arazinin kendisi tarafından ormana çevrildiğini iddia eden Suavi, "Arazi 25 yıldır benim mülkiyetimdedir. İmar, 2016-2017 gibi geçmiş, haberimiz de yoktu. İnşaat kararımız ise 2 yıllık. Bu evler yüzde 50 kat karşılığı ortak yapılan evlerdir. Müteahhidi vardır. Biz yalnızca arsa sahibiyiz" iddiasında bulundu. Suavi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ekiplerinin inşaat alanında toplam 40 ağacın kesildiğine ilişkin tespitlerine cevap veremedi.Villayaptırmak için ağaçları katleden şarkıcı Suavi'ye bir tepki de TBMM'de AK Partili Yücel Arzen'den geldi. Suavi'nin çevre katliamına bir tepki de AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları'ndan geldi. Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Bodrum'daki ağaç kesimini eleştiren Arzen, "Mesele Taksim Gezi Parkı'ndaki üçbeş ağaç mı, yoksa Bodrum'da villalar için kesilen 80 ağaç mı?" diyerek tepkisini dile getirdi. Arzen konuşmasında, ünlü İtalyan halk şarkısı Çav Bella'yı uyarlayarak, mizahi bir eleştiride bulundu. Arzen, "İşte bir sabah... Uyandığımda, çav villa, çal villa... Villaları dikmiş, 80 ağaç kesmiş, Bodrum'u tarumar etmiş!" ifadeleriyle şarkının uyarlanmış halini söyledi. Arzen'in şarkılı tepkisine milletvekilleri de alkışlarla destek verdi. ANKARA