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Giriş Tarihi: 29.11.2024 13:49

Babası ve kardeşi PKK iltisaklı çıktı

Tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde terör örgütüne finansman aktarıldığı yönündeki iddiaların araştırılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın’ın babası ve kardeşinin de terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu ortaya çıktı. Osman Yalçın’ın babası İsmet Yalçın ve erkek kardeşi İhsan Yalçın’ın “Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör propagandası yapmak” suçlarından adli işlem kaydının bulunduğu öğrenildi.

YUSUF ÖZDEMİR YUSUF ÖZDEMİR
Babası ve kardeşi PKK iltisaklı çıktı

Belediye kaynaklarını terör örgütüne aktardığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve firar ettiği öğrenilen Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın babası ve erkek kardeşinin adli işlem kayıtları şöyle: "Baba İsmet Yalçın'ın incelenen kayıtlarında; 2011, 2012, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında terör örgütü propagandası yapmaktan, 2013 ve 2016 yıllarında ise silahlı terör örgütü üyesi olmak, yönetmek, örgütün kuryeliğini yapmak ve örgüte elaman kazandırmak suçlarından, erkek kardeş İhsan Yalçın'ın ise Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak suçundan hakkında adli işlem yapıldığı görüldü."

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Babası ve kardeşi PKK iltisaklı çıktı
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