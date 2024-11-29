Babası ve kardeşi PKK iltisaklı çıktı

Belediye kaynaklarını terör örgütüne aktardığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve firar ettiği öğrenilen Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın babası ve erkek kardeşinin adli işlem kayıtları şöyle: "Baba İsmet Yalçın'ın incelenen kayıtlarında; 2011, 2012, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında terör örgütü propagandası yapmaktan, 2013 ve 2016 yıllarında ise silahlı terör örgütü üyesi olmak, yönetmek, örgütün kuryeliğini yapmak ve örgüte elaman kazandırmak suçlarından, erkek kardeş İhsan Yalçın'ın ise Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak suçundan hakkında adli işlem yapıldığı görüldü."