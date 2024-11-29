Başkan Erdoğan, depremzedelerle buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da düzenlenecek TRT World Forum, MÜSİAD EXPO 2024 Fuarı ve 28. Uluslararası İş Forumu'na (IBF), yarın ise Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşlar için yapılan konutların teslim törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun İstanbul programının ardından 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a yapacağı ziyarette bir dizi programa da katılacak. Deprem sonrası yürütülen ihya ve inşa çalışmalarını yerinde inceleyecek olan Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan Kongresi'ne katılacak ve depremzede vatandaşlar için inşa edilen konutların kura çekim ve teslim törenine iştirak edecek.