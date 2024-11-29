Bayraklı kokuyor

İzmir'de, getiğimiz aylarda deniz kirliliğine bağlı olarak toplu balık ölümlerinin yaşandığı Bayraklı ilçesi şimdi de toplanmayan çöplerle kent ve ülke gündemine oturdu. CHP'li Bayraklı Belediyesi'nde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodemsen arasında 5 ayı aşkın bir süre devam eden görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlanınca sendika, geçen salı günü Bayraklı Belediyesi'nde greve gitti. Belediyede çalışan 1400 işçinin greve gitmesi, başta temizlik işleri olmak üzere birçok hizmetin aksamasına neden oldu. Üç gündür toplanmayan çöpler sokak ve caddelerinde çöp dağlarının oluşmasına neden oldu.Biriken çöpler kaldırımlara, yollara taşmaya başladı. Halk sağlığını ciddi anlamda tehdit eden çöpler nedeniyle ortaya İzmir'e ve Bayraklı'ya yakışmayan görüntüler çıktı. DİSK Genel-İş İzmir 6 Nolu'lu Şube Sekreteri Muhsin Akıcı ise Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önel'ın işçilere sunduğu teklifin gerçekçi olmadığını belirterek, "Bahsettikleri rakamlar masada değil. CHP Genel Başkanı Özgür Özel asgari ücret en az 30 bin TL olacak dedi. Peki nasıl oluyor da bize 30-32 bin lira verilir. Vergi dilimine girince elimize kalan şu an 26 bin lira" dedi.