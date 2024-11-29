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Giriş Tarihi: 29.11.2024 12:30 Son Güncelleme: 29.11.2024 12:30

CHP para sayma davasıda ikinci duruşma: Kaftancıoğlu’dan ikinci mazeret

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için 'Bir tuğla da sen koy' adı altında toplanan paralara ilişkin dava görülmeye devam etti. Geçtiğimiz celse mazeret sunduğu için savunması alınmayan eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bu celsede mazeret sundu. Duruşmaya katılan bazı sanıklar kampanyaya bağışta bulunduklarını şeklinde savunma yaptı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
CHP para sayma davasıda ikinci duruşma: Kaftancıoğlu’dan ikinci mazeret

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti.



CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN MAZERET DİLEKÇESİ

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Sanıklar, CHP'nin eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, iş insanı sanık Hüseyin Kalkan, eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın bu celse savunma yapmaları bekleniyordu ancak mazeret dilekçesi sunduğu görüldü.

KAMPANYAYA DESTEK SAVUNMASI

Duruşmaya katılan sanıklar savunmasını gerçekleştirdi. CHP'li Eski Şişli Belediye Başkanı sanık Muammer Keskin savunmasında, o tarihte belediye başkanı olduğunu, kampanyaya katkıda bulunduklarını ifade ederek beraatını istedi. CHP'li eski Küçükçekmece İlçe Başkanı sanık Turgay Özcan savunmasında gönüllü olarak kampanyaya katılıp, destek olduğunu ifade ederek "Partimizin kampanyasına destek oldum. Bu kampanya çerçevesinde parti banka hesabına para yatırdım. Resmi yollardan para yatırarak katkı sunduk ve destek olduk" şeklinde konuştu.

SAVCILIK AŞAMASINDAKİ BEYANLARINI TEKRAR ETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Sanık Ahmet Özdemir, CHP üyesi olduğunu ve binanın alımı için bağışı başkan üzerinden yaparak Muammer Keskin'e verdiğini söyleyerek beraatını istedi. Eski Maltepe Belediye Başkanı sanık Ali Kılıç, CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu sanık Serkan Çebi, sanık Filiz Palaz, sanık Kemal Taştan, sanık Mevlüt Emek, sanık Serdar Özkan, sanık Vedat Ali Aydın ve sanık Ergün Özer savcılık aşamasındaki beyanlarını tekrar ettikleri belirterek beraatlarını istediler.

ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Canan Kaftancıoğlu, Fatih Keleş, Hüseyin Kalkan ve Tuncay Yılmaz'ın mazeretlerinin kabulüne karar verdi. Savunmaları alınan tüm sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 11 Nisan 2025 tarihine erteledi.

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CHP para sayma davasıda ikinci duruşma: Kaftancıoğlu’dan ikinci mazeret
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