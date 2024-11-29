CHP’li Karalar’ın söz vermediği meclis üyeleri toplantıyı terk etti!

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı oturumları sürerken, CHP'li Başkan Zeydan Karalar'ın "Atatürk'ün askerleriyiz' sözleri gerginliğe neden oldu. Bütçe görüşmelerinin devam ettiği Kasım ayı oturumlarının 14'üncüsüne Karalar başkanlık yaptı. Oturum sayısında azalma olduğunu gören Karalar, "Son zamanlarda oturumlarda azalma görüyorum" demesi üzerine bir üyenin, "Bütçe ayı yoğun geçti; yorulduk" şeklinde yanıt verdi. Bu söz üzerine Zeydan Karalar, "Atatürk'ün askerleri yorulmamak üzere yola çıkarlar. Övüne övüne Atatürk'ün askerleriyiz diyoruz" dedi. Bunun üzerine MHP sıralarından 'Biz her zaman diyoruz' sözleri çıkınca Karalar, "Siz Atatürk'ün askerleriyiz diyenleri ordudan atıyorsunuz" şeklinde yanıt verdi.

Başkan Karalar'ın bu sözü üzerine Cumhur İttifakı meclis üyeleri gündem dışı söz alıp konuşmak istedi. Ancak Karalar "Gündem dışı konuşmak yok. İzin vermiyorum" çıkışında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Avcı, Zeydan Karalar'ı hükümeti provoke etmek ile suçladı. Karalar, "Sayın Cumhurbaşkanı'na bir şey söylemiyorum. Askerleri ihraç edene söylüyorum. Oturun söz vermiyorum" diyerek bağırdı. Bunun üzerine Cumhur İttifakı üyeleri ayağa kalkarak Karalar'a tepki gösterdi. Yaşanan gergin anların ardından konuşmalarına izin verilmediği için Cumhur İttifakı üyeleri salonu terk etti.