Çöp dağlarının oluştuğu Bayraklı’da grev sona erdi

CHP'li Bayraklı Belediyesi'nde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodemsen arasında 5 ayı aşkın bir süre devam eden görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlanınca sendika, geçen salı günü Bayraklı Belediyesi'nde greve gitti. Belediyede çalışan 1400 işçinin greve gitmesi, başta temizlik işleri olmak üzere birçok hizmetin aksamasına neden oldu. 4 gündür toplanmayan çöpler sokak ve caddelerinde çöp dağlarının oluşmasına neden oldu.

BİRİKEN ÇÖPLER YOLLARA TAŞTI

Biriken çöpler kaldırımlara, yollara taşmaya başladı. Halk sağlığını ciddi anlamda tehdit eden çöpler nedeniyle ortaya İzmir'e ve Bayraklı'ya yakışmayan görüntüler çıktı.

GREV SONA ERDİ

Bayraklı Belediyesi işçilerinin grevlerinin 3'üncü gününde belediye yönetimi ile sendika yeniden masaya oturdu. Belediye adına masada yer alan SODEMSEN teklif edilen en düşük işçi maaşına revize etti. DİSK'e bağlı Genel iş Sendikası 6 no'lu Şubesi en düşük iş maaşının 2024 için 43 bin 600 TL olarak teklif edildiğini duyurdu. İşçiler grev için devam ya da tamam oyu kullandı. Sandıktan 'grev bitsin teklif kabul edilsin' çıktı. Böylece grev sona ermiş oldu.