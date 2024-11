Gazze için üzerimize düşeni yapacağız

UMMAN SULTANI TARIK:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan şunları söyledi:Umman'ın 2040 vizyonuna yapabilecekleri katkılara değindik. BOTAŞ ile Ummanlı muhatabı arasındaki anlaşma uyarınca, 2025 yılından itibaren Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla enerji alanında işbirliğimizde yeni bir döneme girmiş olacağız. Görüşmelerimizde savunma sanayii işbirliği de gündeme geldi. Umman'ın Türk ürünlerini tercih etmesinden iftihar ediyoruz.Bölgemizde yaşanan gelişmeleri de etraflıca gözden geçirdik. Ummanlı kardeşlerimizin uluslararası ve bölgesel sorunların diyalog yoluyla aşılmasına yönelik çabalara verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Bu konularda Umman'la istişare ve işbirliğine önem veriyor, benzer görüşleri paylaşıyoruz. Bilhassa İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ve bölge güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı İslam dünyasının daha somut ve kapsamlı işbirliği yapması gerektiğine vurgu yaptık. Lübnan'da ateşkesin teminine yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Ülkemiz, Lübnan'da barışın ve istikrarın sağlanmasında her türlü desteği vermeye hazır. Ancak Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağız.Amerikan Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişim başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır. Bu çatışmaların en başından bu yana kalıcı ateşkes sağlanması için gerek arabuluculuk olsun, gerek garantörlük olsun, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu defaatle ifade ettik. Bugün de aynı yerdeyiz. Gazze'de sükûnetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz.Bu ziyaret Umman'dan ülkemize devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyareti teşkil ediyor. Önümüzdeki dönemde Umman'a iade-i ziyarette bulunmayı öngörüyorum. Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Umman'la ilişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Münasebetlerimizi her alanda çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Kıymetli dostumun Yemen ihtilafı başta olmak üzere bölgemizi ilgilendiren birçok meselede elini taşın altına koymak suretiyle barışın tesisi için sarf ettiği çabalar takdire şayandır. Gerek Türkiye-Umman ilişkilerine, gerek bölgemizin barış ve istikrarına katkılarından ötürü Sultan Heysem bin Tarık'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı'nı biraz önce takdim ettim. Şahsımıza tevcih etmiş oldukları El Said Nişanı için de kendisine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.Bugünkü (dünkü) görüşmelerimizde çeşitli alanlara yayılan ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. İlişkilerimize kurumsal çerçeve kazandırmak arzusundayız. Bu amaçla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği mekanizması dâhil istifade edebileceğimiz seçenekleri ele aldık. Dış ilişkiler, ekonomi, sanayi, yatırım, sağlık, kültür, tarım ve hayvancılık gibi başlıklarda işbirliğimizi ilerletmeye yönelik 10 belge imzalandı. Ortak bildiri kabul edildi. Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi, mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Müteahhitlik firmalarımız, Umman'da bugüne kadar yaklaşık 7 milyar dolar değerinde projeyi başarıyla tamamladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı. Esenboğa Havalimanı'ndaki karşılama töreninde Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti. Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Bin Tarık, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ve Bin Tarık'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Heysem Bin Tarık, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın huzurunda, iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında imza altına alınan anlaşmalar arasında Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Umman Yatırım Otoritesi Arasında Ortak Girişim Kurulması Anlaşması, Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Su Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Umman Sultanlığı Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı, Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması, Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı yer alıyor.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Devlet Nişanı tevcih edilirken, Bin Tarık tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a El Said Nişanı takdim edildi.UmmanSultanı Heysem bin Tarık da herkesin ortak arzusunun bölgede güvenlik ve istikrarın tesisi olduğunu belirterek, "Bölgesel işbirliğini güçlendirmek için el ele vererek çalışmalı. Bu bağlamda bizler Umman olarak bölgemizi ilgilendiren uluslararası meselelerde Türkiye'nin pozisyonunu ve duruşunu desteklediğimizi ifade etmek isteriz" dedi. Bin Tarık şu mesajları verdi:Filistin konusunda da iki devlet temelli çözümün hayat bulması için işbirliğine devam edilmesi gerekiyor. Herkes için adalet ve barışın tesisi için bu amaç gerçekleştirilmelidir.Ülkelerimiz arası derin tarihi ilişkiler var. Amacımız ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirmek. Türkiye ve Türk şirketleri Umman'da kalkınmaya ve önemli altyapı projelerine büyük katkı sundu. Türk ekonomisine olan güvenimiz tamdır. Ummanlı yetkililere, Türk mevkidaşlarıyla yakın temasta olarak ilişkileri artırma talimatı verdik. Ortak Yatırım Fonu kurduk. Enerji, savunma sanayii, eğitim, Ar-Ge, gıda endüstrisi gibi birçok alanda işbirliği olanakları mevcut.