İhtiyaç sahipleri için iyilik protokolü

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Sultanbeyli Belediyesi öncülüğünde, ilçede faaliyet gösteren 16 kurumun desteğiyle hayata geçirilen "İyilik Soğuk Geçirmez Protokolü" imza töreni gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, "Bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yapılan bağışların birebir ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığına bizzat şahit oldum" dedi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş da konuşmasında "Bizim görevimiz, hiçbir ayrım yapmaksızın tüm mağdurlara sahip çıkmaktır. Bu, hem insani bir sorumluluk hem de Müslümanlık görevimizdir. Sultanbeyli Belediyesi olarak da bu bilinçle hareket ediyoruz. İlçemizde Yetim ve Gazi Şefliği kurduk. Bu birim aracılığıyla Sultanbeyli'deki yetimlerin ve gazilerin tüm ihtiyaçlarını tek tek tespit ediyor ve karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.