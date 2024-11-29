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Giriş Tarihi: 29.11.2024

İmralı ile görüşme için DEM’e izin yolda

ANKARA
İmralı ile görüşme için DEM’e izin yolda
DEM Parti eşbaşkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncay Bakırhan'ın, İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme başvurusuna olumlu yanıt çıkması bekleniyor. DEM Parti eşbaşkanları, Adalet Bakanlığı'na İmralı'da bulunan teröristbaşı ile görüşmek için başvurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sorular üzerine "Konuyu değerlendiriyoruz" mesajı verdi. Kulislere yansıyan bilgilere göre DEM Parti tarafından yapılan başvuru devletin ilgili birimleri tarafından geniş çaplı bir değerlendirmeye alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da görüşmeye ılımlı yaklaştığı mesajı verdiği bildirildi. DEM Parti'nin İmralı ziyareti için bir hazırlık yapıldığı, önümüzdeki günlerde başvuruya olumlu yanıt verilmesinin planlandığı kaydedildi.
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İmralı ile görüşme için DEM’e izin yolda
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