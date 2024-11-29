Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruşturma
Giriş Tarihi: 29.11.2024 13:28 Son Güncelleme: 29.11.2024 13:36

SON DAKİKA | CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruşturma

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret ve Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e soruşturma

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Özel'e "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret" ve "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek" suçundan soruşturma başlatıldı. Gerekli tespitlerin ardından fezleke hazırlanıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek.

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SON DAKİKA | CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruşturma
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