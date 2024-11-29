SON DAKİKA | CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e soruşturma

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.
DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLECEK
Özel'e "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret" ve "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek" suçundan soruşturma başlatıldı. Gerekli tespitlerin ardından fezleke hazırlanıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek.