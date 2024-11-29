Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırıldı
Giriş Tarihi: 29.11.2024 19:47 Son Güncelleme: 29.11.2024 20:04

SON DAKİKA | Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberleri... Van'ın Bahçesaray İlçe Belediye Başkanı Ayvaz Hazır İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Hazır'ın yerine Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun getirildi.

SON DAKİKA | Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

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SON DAKİKA | Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırıldı
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