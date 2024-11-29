SON DAKİKA | Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.