TRT Genel Müdürü Sobacı: “Gazze, Batı’nın vicdan krizini açığa çıkardı”

Dünyada medya sektöründe yapılan en büyük ve en yüksek profilli forumlardan birisi olan TRT World Forum 2024, "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek" temasıyla farklı coğrafyalardan 30'un üzerinde ülkeden 150'ye yakın konuşmacı ve farklı coğrafyalardan 1500'ün üzerinde katılımcıyla devam ediyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Forum'un açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hırvatistan Eski Cumhurbaşkanı Ivo Josipović, Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makary, Litvanya Eski Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaitė ile siyaset ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ LİDERLİĞİ, MAZLUMLARIN UMUDU"

TRT Genel Müdürü Sobacı, dünyayı etkisi altına alan krizlerden etkilenenlerin sayısının gün geçtikçe arttığını hatırlattı ve "Uluslararası sistemin temelleri bu gelişmeler karşısında derinden sarsılıyor," dedi. TRT Genel Müdürü Sobacı, şu an dünyanın meşgul olduğu meselelerin çoğunun Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede gerçekleştiğine değinerek, "Çok boyutlu ve zorlu sınamalarla kuşatılmış bir coğrafyada bulunan Türkiye için bölgesel ve küresel meselelerle ilgilenmek, tercihten öte bir zorunluluktur ve tarihi bir sorumluluğun gereğidir. Bu noktada şunu açıkça ifade etmek isterim ki, bu sınamalarda ülkemizin en büyük imkânı hiç kuşkusuz sahip olduğu güçlü liderliktir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği özgün siyaset ve diplomasi modeli, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumanın ve yükseltmenin yanı sıra, daha adil bir dünyanın reçetesini de insanlığa sunmaktadır," şeklinde konuştu.

"KRİZİN ADI, VİCDAN KRİZİ"

TRT Genel Müdürü Sobacı, Gazze'de yaşananları hatırlatarak "Bildiğimiz tüm krizlerden daha yıkıcı ve yok edici bir krizle karşı karşıyayız. Bu krizin adı, vicdan krizidir. Bunun en somut örneği, Gazze'deki soykırımdır," dedi. Son bir yılı aşkın süren soykırımın acı tablosunu hatırlatan Sobacı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşanılanları uzaktan gözlemleyenlerin, soykırım kurbanlarının sadece sayılardan ibaret olmadığını bilmesi gerekiyor. Bir kurşunla, bir şarapnel parçasıyla, bir fosfor bombasının zehirli gazıyla sönüp giden hayatlar gerçek insanların hayatları! Bu insanlar, hepimizle aynı gök kubbe altında sıradan bir hayat sürmeye çalışan, aynı umutları ve hayalleri paylaşan insanlar. Yaşamak için güvenli bir yer, her gün sofrada bir kap yemek, çocukları için daha iyi bir yaşam hayal eden insanlar. Bunlar sayı değil, gerçek insanlar. Hal böyleyken bu insanların gerçek ızdıraplarını görmemekte, en temel insani taleplerini duymamakta ısrar eden Batılı ülkeler, Gazze testinde tüm dünyaya ihraç etmeye çalıştıkları sözde değerlerin altında kalmış, insanlığı rafa kaldırmıştır. Soykırım endüstrisinin parçası haline gelen medya kuruluşları ise susarak, hatta soykırıma destek vererek, ruhlarını ve vicdanlarını satışa çıkarmışlardır. Ancak her bir insani krizde olduğu gibi Gazze'deki zulme kıyam etme sorumluluğunu da Türkiye üstlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bulunduğu her platformda sesini adaletin sözcüsü olarak yükseltmekte, zalimlerin kanlı yüzlerini tüm dünyaya ifşa etmektedir."

"TÜRKİYE'NİN TRT'Sİ VAR OLDUĞU SÜRECE SOYKIRIMIN HER ANI BELGELENECEKTİR"

TRT olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dünyada hakkı ve hakikati önceleyen vizyonuna paralel bir yayıncılık gerçekleştirmek için gayret gösterdiklerini söyleyen Sobacı, "Soykırımın başladığı günden bugüne, tüm imkân ve kabiliyetimizle Gazze'nin sesi oluyor, yaşananları milyarlarca insana ana dillerinde anlatıyoruz. Bunu yaparken, soykırımcı İsrail'in, hiçbir ahlaki ve insani sınır tanımayan taciz, saldırı ve engellemelerine de maruz kalıyoruz.

"MEDYA, SOYKIRIMIN ORTAĞI HALİNE GELDİ"

Gazze'nin her köşesinden yükselen feryadı dünyanın dört bir yanına duyurmak zorunda olduklarını söyleyen Sobacı, "Mazlum Filistin halkının görmezden gelinen hikâyelerini, kadrajın tam merkezine yerleştirmek zorundayız. Bu bizim; dedesinin gözlerinden öperek toprağa verdiği Rim'e, Günlerce yardım beklediği aracın içinde yüzlerce kurşuna hedef olan Hind'e, Biricik evlatlarının naaşlarını poşetlerde taşımaya mecbur edilen Filistinli anne-babalara ve mazlum Gazzeli kardeşimize borcumuzdur. Türkiye'nin TRT'si var olduğu sürece, görünmez kılmaya çalıştıkları soykırımın her anı belgelenecek, feryatlarına kulak tıkadıkları Filistin halkının tüm dünyadaki mazlumlara ilham olmuş izzetli yürüyüşü, kulakları delercesine anlatılmaya devam edecektir. Çünkü inanıyoruz ki, bâtıl, zail olmaya mahkûmdur. TRT olarak, medyanın haysiyetini koruma iradesini ortaya koyarken, sayın Cumhurbaşkanımız sizin asla taviz vermediğiniz dik duruşunuzdan ilham ve cesaret alıyoruz," ifadelerini kullandı.

TRT'nin dünya liderlerini bir araya getiren organizasyonu TRT World Forum, 29-30 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek" teması ile gerçekleşiyor. Dünyada medya sektöründe yapılan en büyük forumlardan birisi olan ve bugüne kadar birçok ülkeden binlerce konuk ve 767 konuşmacıyı bir araya getiren TRT World Forum'a, bu sene de 30'dan fazla ülkeden 150'ye yakın konuşmacı katılıyor.

2017 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm TRT World Forumlara katılarak açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, yerli ve yabancı siyaset yapıcılar, iş insanları, akademisyenler, gazeteciler gibi pek çok fikir önderi TRT World Forum 2024'te bir araya geliyor. TRT World Forum 2024'te masaya yatırılacak konu başlıkları arasında; Orta Doğu ve Gazze, Türkiye, Afrika, Rusya-Ukrayna, Politika ve Diplomasi, Jeopolitik, Savaş ve Güvenlik, İklim ve Enerji, Teknoloji, Medya ve Yayıncılık, Uluslararası Hukuk, Ekonomi yer alıyor.

Bu bir ilandır