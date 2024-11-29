Yaşama Tutunan Patiler Derneğine soruşturma: Buket Özgünlü gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında dernek yöneticileri ve ilgili kişilerden oluşan 18 şüphelinin dernek adı altına toplanan yardımları üzerlerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.



20 MİLYONLUK ZARAR

Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporunda aralarında Dernek Başkanı Buket Özgünlü'nün de bulunduğu 9 şüphelinin yaklaşık 20 milyon liralık zarara neden oldukları belirlendi. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken diğer 9 şüphelinin ise ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumlarının değerlendirileceği öğrenildi.



BARINAKTAKİ HAYVANLAR KAMU KURUMLARI KORUMASINDA

Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan derneğin barınağında bulunan hayvanların bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlandı.