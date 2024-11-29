‘Yıkadım kefenledim baraja attım’

İstanbul'da cansız minik bedeni 6.5 yıl önce baraj göletinde bulunan ve yıllar sonra bir yaş büyük ablasının öğretmene ihbarıyla öldüğü gün yüzüne çıkan 5 yaşındaki Melike Eşiyok'un ölümüne ilişkin tutuklanan baba, anne ve üvey annenin korkunç sözlerle dolu ifadeleri ortaya çıktı. İşte o ifadelerden öne çıkan yürek yakan detaylar...Üvey anne Zehra Öztürker ifadesinde, "2017'de boşanmıştı. Esenyurt'ta bir ev tuttuk. Ben, Cahit ve çocukları H., E. ve Melike ile yaşamaya başladık. Babaları, cezalandırma, darp ve kötü muamele yapmaktaydı. Ölümünden 1-2 gün önce ise Cahit yemek yemediği için Melike'yi oklava ile dövdü. Melike ölümünden 1 gün önce, ateşlendi. Sabah ölmüştü. Melike'nin cesedi 1 gün evde kaldı. H. ve E., kardeşlerini sormasınlar diye hastaymış olayını devam ettirdik. Cahit, Meryem ile tekrar barışacağını ve çocuk yapacağını, nüfusa bildirmeyeceğini, ölen kızı Melike'nin ismini yeni doğan çocuğa vereceğini söyledi. Melike, babasının darp etmesi sonucu hastalandı ve ateşi yükseldi." Baba Cahit Eşiyok ise şunları söyledi:"Eşimle kaçarak evlendik. 2017'de boşandık. Çocuklar bende kaldı. Zehra Öztürker ile tanıştım. Çocuklara bağırmaya, darp etmeye ve cezalar vermeye başladı. Melike'yi kalorifer peteğine bağladığını anlattı. 2 Nisan'da işe gittim. Zehra arayıp Melike'nin nefes almadığını söyledi. 'Hastaneye götürelim' dediğimde, 'Vücudunda morluklar var, bizi cezaevine atarlar. Denize atalım gitsin' dedi. Melike'nin yıkama işlemini yaptım, bir çarşafa koyarak kefenleme işlemi yaptım. Baraja gittik. Ağırlık yapıp batsın diye poşete taş koydum gölete attım." Anne Meryem Ataman ise ifadesinde 2018'de Cahit arayıp barışıp tekrar evlenmek istediğini söyledi. Melike evde yoktu. Cahit direkt 'öldü' dedi. Korktuğum için yetkili mercilere haber vermedim" dedi.