Bakanlardan küresel çözüm çağrısı: TRT World Forum’da krizlere yol haritası çiziliyor

Bu yıl sekizinci kez gerçekleşen ve medya sektöründe dünyanın en itibarlı forumları arasında yer alan "TRT World Forum 2024", "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek" temasıyla önemli tartışmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

"Savaş ve Düzen: Değişen Dünya'da Jeopolitik Değişimlere Yön Vermek"

TRT World Forum'un ikinci gününün ilk paneli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmalarını yaptığı ve jeopolitik, savaş ve güvenlik konularının konuşulduğu "Savaş ve Düzen: Değişen Dünya'da Jeopolitik Değişimlere Yön Vermek" oldu.

"Devam eden çatışmalar, mevcut küresel yönetişim mekanizmalarının bölgesel gerilimleri ve silahlanma yarışlarını yönetmedeki yetersizliklerini nasıl ortaya çıkardı?" sorusunun yanıtının arandığı panelde konuşan Bakan Fidan, "Türkiye, kırılgan bir coğrafyada barış ve istikrarın sağlanmasında giderek artan bir rol üstleniyor. Türkiye, sorunları teşhis ediyor, çözümler sunuyor ve uluslararası düzenin dönüşümü için çalışıyor," ifadelerini kullandı.

Uluslararası sistemin, siyasi, askeri, ekonomik, çevresel, teknolojik ve sosyal pek çok zorlukla karşı karşıya kaldığını belirten Fidan, "Gazze krizinin temel nedeni, İsrail'in Filistin topraklarını yasadışı bir şekilde işgal etmesidir. İki devletli çözüm temelinde adalet sağlanmadan kalıcı bir barış mümkün değildir," şeklinde konuştu. Orta Doğu'da, Asya Pasifik bölgesinde silahlanmanın arttığına dikkati çeken Bakan Fidan, "Bu, dünyayı bir uçurumun kenarına, hatta nükleer savaş tehlikesine getirebilir," ifadesini kullandı.

Aynı panelde konuşan Cenevre Güvenlik Politikası Merkezi Direktörü Thomas Greminger ise, giderek derinleşen kutupluluğa dikkat çekerek, "Sorguladığımız şey çok kutupluluk, çok merkezli bir dünya veya çok kültürlülük değil. Ancak, bu yeni çok kutuplu dünya oldukça kaotik görünüyor; kuralları şekillendiren olumlu güçler göremiyoruz," dedi.

"Akıllı Teknoloji, Büyük Sorunlar: Yapay Zekânın Politika ve Toplum Üzerindeki Etkilerini Keşfetmek"

Açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın gerçekleştirdiği "Akıllı Teknoloji, Büyük Sorunlar: Yapay Zekânın Politika ve Toplum Üzerindeki Etkilerini Keşfetmek" panelinde ise, yapay zekânın yaygın kullanımı ve bu kullanımın küresel güvenlik ve yönetişim açısından sonuçları tartışıldı. Politik ve etik denetim eksikliğinin, bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ele alındığı panelde konuşan Bakan Kacır, yapay zekâ geliştirme çalışmalarının büyük bir kısmının, birincil hedefleri genellikle kâr maksimizasyonu ve rekabet avantajını sürdürmek olan özel şirketler tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Yapay zekâ, siyaset ve toplumu etkiliyor. Etik ilkelerden yoksun bir şekilde yapay zekâ ve teknolojinin tehlikeleriyle karşı karşıyayız. Örneğin, teknoloji Filistin'de masumları öldürmek için kullanılıyor," şeklinde konuştu.

Türkiye'nin teknoloji konusunda sürekli geliştiğini vurgulayan Kacır, "Türkiye'nin en büyük varlığı, gençlerinin enerjisi, potansiyeli ve yaratıcılığıdır. Ülkeyi zorluklara ve fırsatlara hazırlamak için gençlerimizi teknolojiyle donatıyoruz," ifadelerini kullandı.

Aynı panelde konuşan AI for Good Vakfı Kurucu Ortağı ve AB Komisyonu Bünyesinde Üst Düzey AI Uzmanı Prof. Dr. Mark Coeckelbergh, yapay zekânın etik sonuçlarının yalnızca teknik bir perspektiften değil, aynı zamanda daha geniş bir toplumsal tartışma çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti.

TRT World Forum 2024'ün öğleden sonraki oturumlarında, açılış konuşmalarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yapacağı "Medya Taraflılığının İfşası: Kutuplaştırmanın Arkasındaki Güçleri Deşifre Etmek" ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapacağı "Küresel Ekonomik Belirsizliklerle Başa Çıkma: Dayanıklılık Stratejileri" ile "Uluslararası Hukukun Sınavı: Çatışmalarda Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Değerlendirilmesi" oturumları gerçekleştirilecek.