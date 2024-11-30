Belediyenin konser paniği

Beykoz Belediyesi hakkında 20 milyon lira bedelle 3 konser düzenlenmesi ve Beykoz Anadolu Spor A.Ş. için usulsüz harcama yapıldığı iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından, söz konusu belediyenin 21 Ekim'de gerçekleştirdiği ve 175 milyon 578 bin TL ile sonuçlandırdığı 'Türkiye Geneli' etkinlik ihalesi iptal edildi.Beykoz Belediyesi, 21 Ekim'de "2024/2025 Kültürel, Sanatsal Etkinlikler, Teknik Donanım ve Diğer Muhtelif İhtiyaçların Karşılanması Hizmeti İşi" adıyla ihale düzenledi. Yaklaşık maliyeti 180 milyon 829 bin lira olarak belirlenen ihalenin başlangıç tarihi 1 Kasım 2024 tarihi olarak belirlendi. İhale kapsamında tiyatro, konser, söyleşi, sergi, organizasyonu, kokteyl, etkinlik elemanı, sunucu, sahne, ışık, ses, truss, jeneratör, led ekran ve eğitim hizmetleri olmak üzere toplamda 192 iş kalemi istendi. İş bitiş tarihi ise 30 Haziran 2025 oldu.İhaleye 4 firma katıldı. Dev ihalede 140 milyon 172 bin lira en düşük teklifi veren Ağaoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile diğer 2 firma elenirken, ihale 175 milyon 578 bin lira ile Zirve Eğitim Kursları Teknoloji ve İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne kaldı. Beykoz Belediyesi'nin açmış olduğu ihale dosyasında işin yapılacağı/teslim edileceği yerin 'Türkiye Geneli' ifadesi kullanılması dikkat çekti. Belediye tarafından sonuçlandırılan 'Türkiye Geneli' konser, tiyatro ve söyleşi ihalesinin, belediye hakkında devam eden usulsüz harcamalar ve fahiş konser ücretleri sonrasında 25 Kasım'da zeyilname yayımlanarak iptal edildiği görüldü.