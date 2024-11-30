Enflasyonda düşüş hızlanacak

Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuştu:88 ülkeden 300'ü aşkın katılımcı şirketin buluştuğu forumda hedef 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaşmak.Düzensiz göç baskısıyla yüzleşen her devlet gibi elbette Türkiye de illegal göç akımlarıyla mücadelesini tavizsiz sürdürecektir. Hudutlarımızı namusumuz bilip koruyacağız.Enflasyonda zor günler geride kaldı, düşüş trendi hızlanarak devam edecek. Türk ekonomisi fırtınalı sulardan serin sulara doğru yol almaktadır. Zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi güçlü bir performans sergiliyor. Bundan rüzgârı arkamıza alarak yürüyeceğiz. Fahiş fiyatla olan mücadelemiz devam edecek. Milletin geçim sıkıntısı yaşamaması bizim en büyük önceliğimizdir. Daha fazla para kazanmak, kâr elde etmek için milletin lokmasına uzanan elleri kırmakta en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz.Varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak, partinin genel başkanlık koltuğuna kim oturacak. Bundan başka dertleri yok. Biz ise Türkiye'nin Yüzyılı'nı inşa etmenin peşindeyiz CHP'nin devrik genel başkanının çirkin siyasi üslubuyla, Türkiye'ye yatırım gelmesin diye kendini nasıl paraladığını, ülkemizi kötülediğini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz