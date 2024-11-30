Filistin’in geleceği zeytin ağacının kökleri kadar sağlamdır

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 29 Kasım 1978'de alınan kararla her yıl 29 Kasım'da etkinliklerin yapıldığı Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde mesajlar yayımlandı.Filistin halkının topraklarında yükselen zeytin ağaçları gibi kökleri sağlam, umutları göğe uzanıyor. Onların mücadelesi, haksızlık karşısında eğilmeyenlerin, zulümle sınananların destanıdır. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de onların haklı davasında yanındayız. Bu dayanışma bir insanlık mirasının ifadesidir. Tüm dünyanın adalet ve vicdan etrafında birleşmesini temenni ediyorum.Filistin halkıyla dayanışma, insanlığın yüce değerlerine bağlılık demek.Türkiye adaletin ve barışın tesis edilmesi için Filistin halkı ve uluslararası toplumla birlikte çalışmayı sürdürecekBiz onurlu Filistin halkıyla bir olmaya, beraber olmaya devam edeceğiz.Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazı sonrası İsrail'i protesto etti.