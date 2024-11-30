Firar eden Esenyurt Belediye Başkan yardımcısının görüntüsü çıktı! Telefonu evinde bırakıp, akrabasının evine saklanmış

BAŞKAN YARDIMCISININ PKK BAĞI ÇIKTI

Yakalama çalışmaları devam eden Yalçın'ın, Diyarbakır'da örgüt üyeleri ile yoğun iletişim ve mali irtibatı kurduğu, terör örgütü irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan Jiyan TV isimli medya kuruluşuyla da ilişkisi bulunduğu belirtildi. Yalçın'ın halen Esenyurt Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenilirken, tutuklanan Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'nden sorumlu belediye başkan yardımcısı olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Esenyurt Belediye Meclisi toplantısına katıldığı tespit edilen Yalçın, 2024'te yapılan yerel seçimde Özer'in ekibinden meclise girdiği belirlendi.

FİRAR EDERKEN SON GÖRÜNTÜSÜNE SABAH ULAŞTI

Evinde bulunamayan Yalçın'ın gitmiş olduğu değerlendirilen adreslerde İstanbul polisi tarafından arama yapıldı. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarında Osman Yalçın'ın güvenlik kameralarına bir akrabası ile birlikte operasyon sabahı 07.13 sıralarında takıldığı görüldü. Yalçın'ın birlikte görüldüğü akademisyen Evin Emine Demir Sarıçiçek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla gözaltına alındı.