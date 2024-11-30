İşgal bitene kadar Filistin’in yanındayız

Başkan Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı ve Al Khair Vakfı tarafından "Gazze'nin Geleceği" başlığıyla İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi"ne video mesaj gönderdi:"İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme ortak tepki vermesi ve ortak hareket edilmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal ve katliam sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Son bir yıldır özellikle Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Gönderdiğimiz 86 bin tonu aşan yardım miktarıyla Filistin'e en fazla destek olan ülkelerden biriyiz. Lübnan'a ulaştırılan yardım miktarı da 1300 tonu aştı. Bu saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz.Dünyayı kan gölüne döndürmekisteyen siyonist Hıristiyanların desteğiolmasa ve 2 milyara yakınMüslümanların sessizliği, duyarsızlığıolmasa siyonist Yahudiler,bu katliamı yapabilirler miydi?Türkiye Diyanet Vakfı olarakGazze'ye 100 TIR yardım malzemesigötüreceğiz. Al Khair Vakfı da100 TIR yardımı Gazze'ye gönderecekleriniifade etti.Zirveye 33 ülkeden 200'den fazla STK temsilcisi katılıyor. Büyükelçi, akademisyen, aktivist, gazeteci ve yazarların da yer alacağı zirvede 35 katılımcı konuşma yapacak. Zirvenin hedefleri arasında Gazze'deki krizin derinleşen boyutları, insani müdahale stratejilerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma projeleri, küresel ölçekte işbirliği ve finansal kaynakların seferber edilmesi konuları yer alıyor. Zirvede, "Gazze'nin İnsani Krizi ve Geleceğe Bakış", "İnsani Yardım Müdahalesi ve Acil Çözümler", "Gazze İçin İyileşme ve Sürdürülebilir Stratejiler" ve "Blokajı Sonlandırmak İçin Yenilikçi Stratejiler" konu başlıkları masaya yatırılacak. Katılımcılara Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde hizmet verilecek zirve bugün sona erecek.