Kesilen her ağaç için para cezası ödeyecek

SABAH, Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum Yakaköy'de ağaç katliamı yaptığını ortaya çıkarmıştı. Suavi'nin, Bodrum Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi üzerindeki 2 bin 742 metrekarelik araziye ağaçları kesip 8 villa yaptığı belirlenmişti. SABAH'ın haberlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri harekete geçti.Ekipler; söz konusu alanda yapılacak inşa faaliyetleri için Bodrum Belediyesi'nden verilen imar planına göre taşınması gereken 29 ağacın taşınmadığını, korunması gereken 11 ağacın ise korunmadığını ve sadece villaların yapıldığı alanda toplam 40 ağacın kesildiğini tespit etti. Ayrıca park alanı olarak belirlenen bölgede de bir zeytin ağacı hariç tüm ağaçların kesildiği belirlendi.Suavi yaptığı açıklamada, "Bu evler yüzde 50 kat karşılığı ortak yapılan evlerdir. Müteahhidi vardır. Biz yalnızca arsa sahibiyiz" demekle yetindi. Suavi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ekiplerinin inşaat alanında toplam 40 ağacın kesildiğine ilişkin tespitlerine cevap veremedi.Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kesildiği tespit edilen her ağaç başına ceza kesti. Yapılan incelemede ormanlarda doğal olarak yetişen türdeki ağaçları izinsiz olarak kaldırdıkları için ağaç başı 4 bin 724 TL idari para cezası uygulandı.Villa arazisinin yanında bulunan park alanında kesilen ağaçlarla ilgili ise belediyenin sınırlarında olduğu için Bodrum Belediyesi tarafından cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi. Söz konusu villaların imar ve denetim yönünden de incelemenin sürdüğü bildirildi.