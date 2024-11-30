‘Oltalamaya’ karşı güçlü parola şart

EN ÇOK BU GRUP OLTALANIYOR



Demir "Genel olarak herkes risk altındadır, ancak özellikle teknolojiye uzak bireyler ve yoğun sosyal medya kullanıcıları daha büyük bir riskle karşı karşıyadır. Sosyal medya kullanıcılarının kişisel bilgilerine ulaşmak oldukça kolay hale gelmiştir" dedi. Türkiye'de "oltalama" saldırılarında bir artış olduğunu söyleyen Onur Demir, şu bilgileri verdi:



"Oltalama saldırısı, bir tür siber saldırıdır ve saldırganların, kurbanları sahte web siteleri, SMS mesajları ve e-postalar kullanarak kişisel bilgilerini, şifrelerini, kredi kartı bilgilerini veya diğer hassas verilerini ele geçirmeyi amaçladığı bir dolandırıcılık yöntemidir.

TÜRKİYE'DE RİSK ÇOK ARTTI



Güvenli sosyal medya kullanıma da dikkat çeken Demir ''Türk halkı sosyal medyada oldukça aktif. 57 milyon kullanıcı var ve ortalama 2 saat 44 dakika sosyal medyada vakit geçiriyor. Bu yüzden, Türkiye, oltalama saldırıları için özellikle riskli bir ülke haline gelmiştir. 2016 yılında 50 milyona yakın kişinin vatandaşlık bilgilerinin sızdırıldığı bildirilmektedir. Her gün aldığımız oltalama SMS'leri bunun bir işareti" diye konuştu.



İLK ADIM GÜÇLÜ PAROLA



Demir, bilgisayar güvenliğini artırmak için alınacak önlemleri ise şöyle sıraladı:



-Önlemlerin başında güçlü parola kullanma yatıyor. Seçtiğiniz parolaların sözlükten ya da tahmin edilebilir özelliklerinizden gelmemesi önemli.

-Şifrelerinizin yanında MFA yani çok faktörlü kimlik doğrulama mutlaka kullanmanız lazım. E-devlet, kripto para, bankacılık ya da sigortacılık gibi uygulamalarınızda parola dışında da bir doğrulama aracı mutlaka olmalı. -Verilerinizi kaybettiğinizde, bunu en az zararla atlatmanın yolu düzenli yedeklemeler yapmaktır.

-Kullandığınız bilgisayar ve cep telefonlarının yazılım güncellemelerini mutlaka yapmalı, güvenlik duvarı ve antivirüs yazılımlarını aktif olarak kullanmalısınız.

-Sadece güvenilir kaynaklardan yazılım yüklemelisiniz. Yazılımların erişim izinlerini mümkün olduğunca sınırlı tutmalısınız.

-Dışarıda Wi-Fi ağlarına konuk olarak bağlanırken bilmelisiniz ki, bu hatlar genelde güvensizdir.