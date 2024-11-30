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Giriş Tarihi: 30.11.2024

‘Oltalamaya’ karşı güçlü parola şart

Bilgisayar güvenliği konusunda farkındalık yaratmak ve kullanıcıların önlem almasını sağlamak için 30 Kasım tüm dünyada Bilgisayar Güvenliği Günü olarak anılıyor. Peki sanal dünyada ne kadar güvendeyiz? En çok hangi tip saldırılarla karşılıyoruz? Güvenlik önlemlerini nasıl artırabiliriz? Tüm bu soruların yanıtlarını Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Onur Demir SABAH’a verdi. Demir “Pazar ve tüketici verilerinde uzmanlaşmış bir Alman şirketi olan Statista’dan alınan rakama göre 2023’te dünyada 17 milyon siber suç işlenmiş. Türkiye’de en çok ‘oltalama’ saldırısı görülüyor. Sosyal medya kullanımının yoğunluğu riski artırıyor. Bilgisayar güvenliğinizi ihmal etmeyin” uyarısında bulundu.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
‘Oltalamaya’ karşı güçlü parola şart

EN ÇOK BU GRUP OLTALANIYOR

Demir "Genel olarak herkes risk altındadır, ancak özellikle teknolojiye uzak bireyler ve yoğun sosyal medya kullanıcıları daha büyük bir riskle karşı karşıyadır. Sosyal medya kullanıcılarının kişisel bilgilerine ulaşmak oldukça kolay hale gelmiştir" dedi. Türkiye'de "oltalama" saldırılarında bir artış olduğunu söyleyen Onur Demir, şu bilgileri verdi:

"Oltalama saldırısı, bir tür siber saldırıdır ve saldırganların, kurbanları sahte web siteleri, SMS mesajları ve e-postalar kullanarak kişisel bilgilerini, şifrelerini, kredi kartı bilgilerini veya diğer hassas verilerini ele geçirmeyi amaçladığı bir dolandırıcılık yöntemidir.

TÜRKİYE'DE RİSK ÇOK ARTTI

Güvenli sosyal medya kullanıma da dikkat çeken Demir ''Türk halkı sosyal medyada oldukça aktif. 57 milyon kullanıcı var ve ortalama 2 saat 44 dakika sosyal medyada vakit geçiriyor. Bu yüzden, Türkiye, oltalama saldırıları için özellikle riskli bir ülke haline gelmiştir. 2016 yılında 50 milyona yakın kişinin vatandaşlık bilgilerinin sızdırıldığı bildirilmektedir. Her gün aldığımız oltalama SMS'leri bunun bir işareti" diye konuştu.

İLK ADIM GÜÇLÜ PAROLA

Demir, bilgisayar güvenliğini artırmak için alınacak önlemleri ise şöyle sıraladı:

-Önlemlerin başında güçlü parola kullanma yatıyor. Seçtiğiniz parolaların sözlükten ya da tahmin edilebilir özelliklerinizden gelmemesi önemli.
-Şifrelerinizin yanında MFA yani çok faktörlü kimlik doğrulama mutlaka kullanmanız lazım. E-devlet, kripto para, bankacılık ya da sigortacılık gibi uygulamalarınızda parola dışında da bir doğrulama aracı mutlaka olmalı. -Verilerinizi kaybettiğinizde, bunu en az zararla atlatmanın yolu düzenli yedeklemeler yapmaktır.
-Kullandığınız bilgisayar ve cep telefonlarının yazılım güncellemelerini mutlaka yapmalı, güvenlik duvarı ve antivirüs yazılımlarını aktif olarak kullanmalısınız.
-Sadece güvenilir kaynaklardan yazılım yüklemelisiniz. Yazılımların erişim izinlerini mümkün olduğunca sınırlı tutmalısınız.
-Dışarıda Wi-Fi ağlarına konuk olarak bağlanırken bilmelisiniz ki, bu hatlar genelde güvensizdir.

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‘Oltalamaya’ karşı güçlü parola şart
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