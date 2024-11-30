TRT World Forum’da tarihi çağrı: “Gazze’nin sessizliği dünyayı sağır ediyor!”

Bu yıl sekizincisi düzenlenen ve dünyada medya sektöründe yapılan en büyük ve en yüksek profilli forumlardan birisi olan "TRT World Forum 2024"ün ilk günü, dün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Alanında isim yapmış 150'ye yakın akademisyen, siyasetçi, sivil toplum çalışanı, düşünce kuruluşu uzmanı, bürokrat ve gazetecinin katıldığı TRT World Forum'da, tüm dünyaya önemli mesajlar verildi. Açılış konuşmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından gerçekleştirilen TRT World Forum'un öne çıkan önemli isimler arasında Hırvatistan Eski Cumhurbaşkanı Ivo Josipović, Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makary, Litvanya Eski Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaitė yer aldı. Programın ilk gününde, "ABD ve AB Üyelerinde 2024 Seçimleri: Küresel Demokrasiyi Neler Bekliyor?", "Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü" ve "Türkiye'nin Geleceğe Uzanan Yolu: Diyaloğu Teşvik Etmek ve Küresel Krizleri Kontrol Altına Almak" konuları masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'den dünyaya hayati bir iletişim koridoru açan TRT'mizi tebrik ediyorum"

2017 yılından bu yana katıldığı TRT World Forumlarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sene de dünyaya önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce, Gazze'deki savaşın yıkıntıları arasında tespih taneleri arayan üç çocuğun rol aldığı bir kısa film gösterildi. Gösterim sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kudüs'teki zeytin ağaçlarından bugünün anısına özel olarak tasarlanmış bir tespih hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması boyunca tespihi kürsüde bulundurdu.

Artık bir marka haline gelen TRT World Forum'da, dünyanın geleceğine kayıtsız kalmayan katılımcılarla forum vesilesiyle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu yayıncısı TRT'nin, sorumlu, toplumun tamamına hitap eden, insan ve değer odaklı yayınlarıyla Türkiye'nin yüz akı kurumlarından biri olduğunu vurguladı. Erdoğan, "TRT World Forum, dünyanın düşünce iklimine çeşitlilik getiren bir platformdur. TRT World Forum'u yalnızca bir tartışma zemini değil, aynı zamanda dünyanın sorunlarına çözüm arayışlarının somutlaştığı bir irade platformu olarak değerlendiriyoruz. Fikri bir zeminde kritik meselelerin ele alındığı bu platformun her yıl genişleyerek daha çok insana ulaştığını görüyor, bunu da fevkalade önemsiyoruz," ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hattat Bilal Akkaya tarafından tasarlanmış ve Mescid-i Aksa'nın mimari yapısı ilham alınarak tasarlanmış bir tablo hediye edildi.

İletişim Başkanı Altun: "Uluslararası platformlarda sahici diyalog zeminleri inşa ediyoruz"

Forum'un açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World Forum, Antalya Diplomasi Forumu, İstanbul Güvenlik Forumu ve STRATCOM gibi uluslararası platformlar aracılığıyla dünyayı, insanları etkileyen temel meselelere, acil sorunlara ilişkin sahici diyalog zeminleri inşa etmeye çalıştıklarını, barışa, güvenliğe, refaha ve insanlığın selametine ilişkin küresel farkındalık oluşturmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

TRT Genel Müdürü Sobacı: "Türkiye için bölgesel ve küresel meselelerle ilgilenmek, tercihten öte bir zorunluluktur"

Forum'da açılış konuşması gerçekleştiren TRT Genel Müdürü Sobacı, şu an dünyanın meşgul olduğu meselelerin çoğunun Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede gerçekleştiğine değinerek, "Çok boyutlu ve zorlu sınamalarla kuşatılmış bir coğrafyada bulunan Türkiye için bölgesel ve küresel meselelerle ilgilenmek, tercihten öte bir zorunluluktur ve tarihi bir sorumluluğun gereğidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği özgün siyaset ve diplomasi modeli, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumanın ve yükseltmenin yanı sıra, daha adil bir dünyanın reçetesini de insanlığa sunmaktadır," şeklinde konuştu.

"ABD ve AB Üyelerinde 2024 Seçimleri: Küresel Demokrasiyi Neler Bekliyor?"

Moderatörlüğünü Andrea Sanke'nin üstlendiği "ABD ve AB Üyelerinde 2024 Seçimleri: Küresel Demokrasiyi Neler Bekliyor?" panelinde, 2024 seçimlerinin küresel siyasi görünümde nasıl bir değişim ortaya koyacağı ve demokrasinin geleceği için ne anlama geldiği tartışıldı.

Panelde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, yanlış bilgi ve dezenformasyonun toplumda şiddet ve huzursuzluğu tetiklediğini vurguladı. Aynı panelde konuşan Hırvatistan Eski Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Ivo Josipović de AB'nin karşı karşıya olduğu aşırılık tehlikelerine dikkat çekti ve AB'nin sadece bir ekonomik yapı değil, aynı zamanda bir barış projesi olarak geleceğinin de bu faktörle yakından ilişkili olduğunu belirtti.

İklim değişikliği ve enerji konuları masaya yatırıldı

Açılış konuşmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gerçekleştirdiği "Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü" panelinde, iklim değişikliği ve enerji konuları masaya yatırıldı. Bakan Kurum, "Dünyamız, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Orta Doğu ve Akdeniz'deki gerilimler ile İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği korkunç soykırım, bu çatışmaların yol açtığı büyük acıları gözler önüne seriyor. Ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da küresel acıyı derinleştirmeye devam ediyor. Tüm bunların yanı sıra, iklim krizi nedeniyle potansiyel bir felaketin eşiğindeyiz. Bu zorlukların ortasında, doğanın kendini yenileme kapasitesini konuşmamız büyük önem taşıyor," ifadelerini kullandı. Küresel kaynakların önemine dikkat çeken Kurum, "Kaynaklarımızın sınırlı olduğunu kabul ederek, onları dönüştürmeyi ve ekonomiye yeniden kazandırmayı öncelik haline getirmeliyiz. Sıfır Atık Hareketi, bu hedefe ulaşmak için atılmış önemli bir adımdır," şeklinde konuştu.

Aynı panelde konuşan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Ülke Ofisi Temsilcisi ve Ülke Direktörü Stephen John Cahill de iklim değişikliğinin 72 milyon insanın yoksullukla mücadele etmesinin ana nedeni olduğunu belirtti. Ayrıca, bunun sonucunda ortaya çıkan küresel gıda fiyatlarındaki istikrarsızlığın kırılgan toplulukları orantısız şekilde etkilediğine dikkat çekti.

"Türkiye'nin Geleceğe Uzanan Yolu: Diyaloğu Teşvik Etmek ve Küresel Krizleri Kontrol Altına Almak"

Günün son paneli olan "Türkiye'nin Geleceğe Uzanan Yolu: Diyaloğu Teşvik Etmek ve Küresel Krizleri Kontrol Altına Almak" panelinde, Türkiye, küresel krizlerin kontrol altına alınmasında arabulucu rolünün altı çizildi. Türkiye'nin çatışma çözümündeki deneyimlerinin vurgulandığı panelde konuşan Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği altında barış inşa etmede artan bir rol oynamaktadır. Liderlik diplomasisi önemlidir; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna'dan Somali-Etiyopya'ya kadar dünya liderleriyle yaptığı temaslar, onu etkili kılmaktadır," ifadelerini kullandı.

Pek çok önemli ismin katılmaya devam edeceği TRT World Forum'da bugün, "Savaş ve Düzen: Değişen Dünya'da Jeopolitik Değişimlere Yön Vermek", "Akıllı Teknoloji, Büyük Sorunlar: Yapay Zekânın Politika ve Toplum Üzerindeki Etkilerini Keşfetmek", "Medya Taraflılığının İfşası: Kutuplaştırmanın Arkasındaki Güçleri Deşifre Etmek", "Uluslararası Hukukun Sınavı: Çatışmalarda Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Değerlendirilmesi" ve "Küresel Ekonomik Belirsizliklerle Başa Çıkma: Dayanıklılık Stratejileri" panelleri yer alacak. Forum'un ikinci gününde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.