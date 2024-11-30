Yenidoğan Çetesi’nin mal varlıklarına el konuldu

Büyükçekmece Başsavcılığı'nca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, "Yenidoğan Çetesi" davasında yargılanan sanıkların da aralarında bulunduğu 23 şüpheli ile 3 şirketin mal varlığına tedbir konuldu, bazı hastane ve şirketlere kayyum atandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan sanıkların da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan soruşturma başlatıldı.Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan 47 sanığın yargılandığı dava dosyasıyla ilgili olarak, şüphelilerin işlemiş oldukları suçlar sırasında kara para aklama eylemi olup olmadığına dair inceleme yapılması için başlatılan soruşturma kapsamında MASAK raporu alındı. Raporda, şüpheliler ve malen sorumluların "mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu belirtilerek, şüphelilerin ve birkaç malen sorumlu şirketin taşınır, taşınmaz, hak ve alacaklarına el konulması istendi.Soruşturma kapsamında rapordaki hususlar üzerine Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nce, "Yenidoğan Çetesi" davası sanıkları suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı, İlker Gönen, Dursun Eryılmaz, Sümeyye Nur Taşçı (Arslan), Hüseyin Günerhan, Hasan Basri Gök, Mehtap Sayar, Cansu Akyıldırım, Çağla Durmuş, Deniz Korkmaz, Hakan Doğukan Taşçı, Damla Atak, Renas Kılıç, Ceren Hatice Kırım (Olcar), Mehmet Halis Başlı ve Murat Mantuş'un mal varlığına el konuldu.Hâkimlik ayrıca Anıl Çakır Gönen, Melike Özdemir, Adnan Sarı, Aydın Sarı, Ayfer Sarı, Metin Sarı ve Serhad Sarı'nın da mal varlıklarına el koydu. İşte hâkimlikçe kayyum atanan 13 hastane ve 3 şirket:Avcılar Hospital HastanesiÖzel Doğa Hospital HastanesiÖzel TRG HospitalistSilivri Kolan HastanesiEsenler Güney HastanesiÖzel Birinci HastanesiÖzel Avrupa Şafak HastanesiÖzel İstanbul Şafak HastanesiÖzel Bağcılar Şafak HastanesiÖzel Reyap İstanbul HastanesiÇorlu Reyap HastanesiÖzel Bağcılar Medilife HastanesiÖzel Beylikdüzü Medilife HastanesiMedisense Sağlık Hizmetleri ŞirketiGMZ Sağlık Hizmetleri İnşaat ve Turizm Limited ŞirketiSarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş.