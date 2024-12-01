11 ilde konut inşa etmek dünya ölçeğinde bir başarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş'ta, Merkez Spor Kompleksi yanında düzenlenen "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu: Sizin için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Maraş'a ve Maraşlı kardeşlerimize mahcup olmayacağız. Bu kadim şehir deprem sonrası karşılaştığı büyük zorluklarda dahi başını yere eğmedi. Edelerimiz 'asrın felaketi'ni yaşamalarına rağmen asla vazgeçmedi, asla pes etmedi, umutsuzluğa kapılmadı. El ele vererek hayata yeniden sarıldınız. Kardeşliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz. Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinden sonra doğruluyor, devletimizin de desteğiyle düştüğü yerden ayağa kalkıyor. 'Dağlar ne kadar yüksek ise yol onun üstünden geçer' inancıyla şehrimizi eskisinden daha güzel, daha dayanıklı ve modern hale getirmenin gayretindeyiz.● Geçtiğimiz ay Hatay'daki törenimizde 130 bininci yuvamızın anahtarını hak sahiplerimize teslim etmiştik. Şimdi de Kahramanmaraş'ımızda 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Bugünkülerle birlikte Kahramanmaraş'ta il ve ilçelerde 22 bin 228 konut ile 5 bin 170 köy evinin kurası çekilmiş olacak. 2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Maraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek. Gelecek yıl ise Kahramanmaraş'ta 63 bin 300 konut ve 5 bin 846 işyeri olmak üzere 68 bin 876 konut ve işyerinin teslimatı yapılacak. Deprem bölgemizin tamamında 452 bin 983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız. Dünya ölçeğinde böylesine büyük ve geniş bir projenin hayata geçirilmesi çok nadir rastlanan bir başarıdır. Bugün teslim ettiğimiz her yuva geçmişe saygımız ve geleceğe olan inancımızdandır. 2025'in sonunda tüm evlerimizin pencereleri huzura açılacak. Deprem illerimiz artık güvenin adresi olacak.● Hedefimiz deprem bölgesinde evine girmeyen, işyerine kavuşmayan tek bir kardeşimizi dahi bırakmamaktır. Rabb'im bu hanelerimizi oturacak tüm ailelerimize huzur, güven ve ihsan eylesin diyorum. Bu konutlarda emeği geçen herkese, tüm bakanlıklarımıza işçisinden mühendisine, bütün kardeşlerime bilhassa da yüklenici firmalara teşekkür ediyorum.● Kahraman şehrimizin asli hüviyetine sadık kalarak, çok daha modern, çok daha güzel bir Maraş'ı elbirliğiyle yine biz inşa edeceğiz. Kahramanmaraş'ımıza 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumumuzun merkezinde olduğu bir spor kompleksi inşa edeceğiz. Kahramanmaraş'a kazandıracağımız 1000 yataklı şehir hastanesinin proje çalışmalarını tamamladık. 2025 Ocak itibarıyla yapım ihalesi sürecini başlatacağız.● Depremde 11 ilimiz etkilendi. 671 bin 826 konut ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Bu sadece konut sayısı. İçerisinde işyerleri yok. Neredeyse 2 buçuk milyonluk bir nüfusu barındıran tek bir şehrin tamamen yok olması demek. Depremin ülkemiz ekonomisine etkisi 104 milyar dolardan fazla. Tüm bunlar ortadayken ana muhalefet genel başkanının bize sataşmasına ne demeli. İnşa seferberliğinde hükümetimizi insafsızca eleştirmenin kime ne faydası var. Siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? 6 Şubat'tan bu yana deprem turistliği dışında hangi işi bitirdiniz, hangi yaraya merhem oldunuz?● Bunlar millete hizmet edemez. Bunlar para balyaları yığma dışında taş üstüne taş koymazlar. Bunların işi fahiş fiyatlarla, şişirilmiş faturalarla konser düzenlemek. Bunların devrik genel başkanı, 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diyordu. Bu zat önce sandığın altında kaldı.