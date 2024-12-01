18 yaş altına satış yapana ağır ceza

Tarım Bakanlığı alkol ve tütün üretim ve satışına yönelik önemli düzenlemeler içeren bir taslak hazırladı. Önümüzdeki dönemde TBMM gündemine taşınması planlanan pakette öne çıkan düzenlemeler şöyle:Tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarını yurt içerisinde ticari amaçla; üreten, satan, satışa arz eden, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilecek.Sigara paketlerinde olduğu gibi makaron birim paket ve gruplarında da yüzde 85 oranında resimli ve Türkçe yazılı uyarılar bulunacak. Bu oran, yaprak sigara kâğıdı ve sigara filtresi birim paket ve gruplarında yüzde 65 olacak. Yine sigara paketlerinde olduğu gibi makaron, yaprak sigara kâğıdı ve sigara filtresi düz ve standart paket biçiminde satılacak.18 yaş altına tütün mamulü satışı ile nargile sunum yasağında caydırıcılığın arttırılması amacıyla ihlallerin 5 yıl içinde üçüncü defa tekrarlanması halinde perakende tütün mamulü satış belgesi veya nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi iptal edilecek. Ayrıca bu işyerleri iki yıl süreyle faaliyetten men edilecek.Nargile şişeleri üzerine, tütün ürünlerinin zararlarını belirten resimli ve yazılı sağlık uyarıları veya mesajlar konulacak.