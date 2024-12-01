Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ’Suriye’de tüm kesimleri kapsayan çözüm’ vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Mamak 8. Olağan İlçe Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Kongrelerin, azmin tazelendiği ve geleceğe güçlü adımlarla yürümek için enerji toplanılan dönüm noktaları olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti kadroları, sadece bir siyasi hareketin mensupları değil, milletimizle birlikte yazılan bir tarihin taşıyıcılarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Diplomatik olarak da her türlü çabayı sarf ediyoruz" dedi.

Yılmaz, Suriye'de uzun zamandır bir istikrarsızlık olduğunu ve bunun Türkiye'ye yansımaları olduğunu belirtti. Türkiye olarak temennilerinin Suriye'ye huzurun gelmesi olduğunu söyleyen Yılmaz, "İstikrarın gelmesi ve hem Suriye'de yaşayan kardeşlerimiz için hem Türkiye için çok daha olumlu bir ortamın oluşması bunun da yolu belli. Suriye'deki tüm kesimleri kucaklayan bir siyasi çözüm oluşturulması. İnancı ne olursa olsun, mezhebi meşrebi ne olursa olsun, etnik yapısı ne olursa olsun, Suriye'deki tüm kesimleri kapsayan bir çözüm oluşmadığı sürece Suriye'ye huzur gelmeyecek" diye konuştu.

Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşların eşit olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Yaşadığımız bütün bu hadiselere baktığımızda mezhebi ne olursa olsun, etnik kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, tüm vatandaşlarımızı kucaklayan bir anlayış içinde terörsüz Türkiye hedefine dönük olarak da kararlı bir şekilde Cumhur İttifakı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bizim bütün vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıdır. Hepsini de kucaklıyoruz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle şu partisiyle bu partisiyle hangi görüşten olursa olsun hangi bölgede yaşıyor olursa olsun 85 milyon biriyiz, beraberiz, kardeşiz. Bu kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara terörle ülkemizi güçten düşürmeye çalışanlara da müsaade etmeyeceğiz" dedi.