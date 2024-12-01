DEM Partili Tunceli eşbaşkanı tutuklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan DEM Partili Tunceli Belediyesi Eşbaşkanı Birsen Orhan tutuklandı. Tunceli'de yapılan kayyum atamasının ardından görevden uzaklaştırılan ve hakkında ev hapsi ile yurtdışına çıkış yasağı getirilen Orhan, dün sabah saatlerinde Pertek ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Tunceli merkeze getirilen Orhan emniyetteki ifadesinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı. Savcılık tarafından tutuklama talebi ile sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Orhan, "2911 sayılı gösteri kanununa muhalefet"ten tutuklandı.