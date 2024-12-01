Erdoğan benim gibilere umut oldu

Külliye'de 27 Kasım'da düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde Başkan Erdoğan'ın elinden 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü alan Geleneksel Tığ ve Şiş Örücülüğü ustası Kocaeli Gölcüklü Asime Koşal, SABAH'a konuştu: 1999 depreminde eşimi ve iki çocuğumu kaybettim. Üç gün boyunca enkazda kaldım. Sağ kol ve sağ bacağımı kaybettim. Hayata tutunmak için tek elle örgü ördüm. Bu şekilde hayata tutundum. Başkan Erdoğan'ın elinden ödül almak benim gibi engelliler için umut oldu" dedi.