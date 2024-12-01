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Giriş Tarihi: 1.12.2024

Erdoğan benim gibilere umut oldu

ABBAS ÇAKAR
Erdoğan benim gibilere umut oldu
Külliye'de 27 Kasım'da düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde Başkan Erdoğan'ın elinden 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü alan Geleneksel Tığ ve Şiş Örücülüğü ustası Kocaeli Gölcüklü Asime Koşal, SABAH'a konuştu: 1999 depreminde eşimi ve iki çocuğumu kaybettim. Üç gün boyunca enkazda kaldım. Sağ kol ve sağ bacağımı kaybettim. Hayata tutunmak için tek elle örgü ördüm. Bu şekilde hayata tutundum. Başkan Erdoğan'ın elinden ödül almak benim gibi engelliler için umut oldu" dedi.
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Erdoğan benim gibilere umut oldu
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