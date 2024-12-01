FETÖ ve PKK’ya ağır darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan soruşturma kapsamında, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sızma faaliyetlerini yürüten "mahrem imam" yapılanmasında yer alan 35 şüpheli tespit edildi.Operasyon sonucunda; 35 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alınırken 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12'si etkin pişmanlık gösterdiği, 7'si ise mevcut delil durumu nedeniyle toplam 19 kişi adli kontrol altına alındı.PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada ise örgütün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek için oluşturduğu sözde "Kürdistan Demokratik Topluluğu/ Türkiye Masası" (KCK/TM) yapılanmasında yer alan 15 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerin, örgüte bağlı ideolojik alan, sosyal alan, kültür-sanat gibi sözde komitelerde aktif görev aldıkları ve örgütün kadro eğitiminden geçtikleri belirlendi. Operasyon sonucunda; 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Ayrıca 4'ü mevcut delil, 1'i sağlık durumu nedeniyle toplam 5 kişi adli kontrol altına alındı.