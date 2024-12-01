İşten çıkarılanlar danışma kurulu toplantısını bastı

İzmir'in Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal tarafından geçtiğimiz aylarda belediyeyi zarara uğrattıkları iddiası ile işten çıkarılan Kent A.Ş. çalışanları, bu sefer de CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısını bastı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın konuşma yaptığı sırada salona giren işçiler slogan attı. Ellerindeki dövizlerle Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ı protesto eden işçiler sık sık "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları attı.113 gündür eylemde olduklarını hatırlatan işçiler CHP yönetimi tarafından yanlız bırakıldıklarını iddia etti. Karabat'ın konuşmasını kesen göstericiler işten çıkarma işleminin iptal edilmesini, haksız yere işten çıkarılanların en kısa sürede işlerine iade edilmesini istedi. İl Yöneticilerinin müdahale ettiği işçiler daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Karabat'ın "Ben sizin sesinizi duydum. Gerekli yerlere ileteceğim. Çok teşekkür ederim. Ama programa devam etmemiz gerekiyor." demesinin ardından yerlerine oturan işçiler eylemi sona erdirdi.