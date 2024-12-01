Dünya Engelliler Günü sebebiyle düzenlenen farkındalık programı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yapıldı. MHP Genel Merkezi'ndeki programa Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da katıldı. Programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, MHP'nin özel bireylere yönelik olarak seçim beyannamesinde yer alan vaatleri tek tek hatırlattı. "MHP varsa engel yoktur" diyen Yurdakul, "Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi, engelli kardeşlerimizi çok seviyor ve sahipleniyoruz" ifadelerine yer verdi.