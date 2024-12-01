Şam karıştı, darbe iddiaları yayıldı

Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib'in ardından Hama'nın kapısına dayanırken başkent Şam'da da sıcak saatler yaşandı. Şam'da çekildiği belirtilen bazı çatışma ve silah sesleri görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve Beşar Esad'a darbe girişiminde bulunulduğu iddiaları ortaya atıldı. Şam'da genelkurmayın da aralarında bulunduğu devlet binaları çevresinde patlamalar ve silah sesleri duyulduğu iddia edildi ancak Esad'a yakın kaynaklar, "Başkent Şam'da her şey yolunda, darbe iddiaları yalan" açıklamasında bulundu. Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde de Beşar Esed güçleri, rejim karşıtı silahlı grupların ilerleyişine destek veren göstericilere ateş açtı.Yaşanan çatışmaların ardından Irak, Suriye sınırının kapatıldığını açıkladı. Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Irak-Suriye sınırının tamamen kapalı olduğunu söyledi.Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Devlet Başkanı Beşar Esad'ın BAEi Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Başkan Esad görüşmede Suriye'nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü tüm düşmanlara ve onları destekleyenlere karşı savunmaya devam ettiğini; müttefikleri ile dostlarının yardımıyla onları mağlup ve yok etme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı" denildi.