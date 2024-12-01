TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman: Devlet Bahçeli’nin sözleri tarihsel önemdedir

MHP lideri Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısının ezberleri bozan, duvarları yıkan bir açıklama olduğunu aktaran Yayman, "Ömrünü Türk milliyetçiliğine adamış ve bütün siyasi hayatı boyunca PKK terör örgütüne karşı çıkmış bir liderin çıkıp bu meseledeki inisiyatif alması çok tarihi önemdedir. Ezberleri bozmuştur ve bütün maskeleri indirmiştir. Herkesin gerçek pozisyonunu ulaştırmıştır.
Bir taraftan Öcalan irademizdir diyen Kandil'e ve DEM Parti'ye hodri meydan demiştir. ve bu noktada Cumhur İttifakı ve Türkiye'de siyaset kurumu olan demokrasiden yana taraf olan ve terörsüz bir siyaseti arzu edenlerin tavrı nettir. DEM Parti'nin PKK ile arasına mesafe koyması ve PKK terör örgütünün silah bırakarak gerçekten artık bu hevesinden vazgeçmesidir.