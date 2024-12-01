Haberler Gündem Haberleri TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman: Devlet Bahçeli’nin sözleri tarihsel önemdedir
Giriş Tarihi: 1.12.2024 10:17 Son Güncelleme: 1.12.2024 10:23

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman: Devlet Bahçeli’nin sözleri tarihsel önemdedir

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı ile uyum içerisindeyiz" açıklamasını değerli bulduğunu ifade etti. Yayman, “Bu sürecin adı yeni bir çözüm süreci değildir. Bu sürecin adı terörsüz Türkiye ve Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir 100 yıllık kardeşlik, 1000 yıllık kardeşlik projesidir. Selahattin Eyyubi'nin torunlarıyla Sultan Alparslan'ın torunlarını karşı karşıya getirmek isteyen, düşmanlaştırmak isteyen bir anlayışa karşı biz biriz ve beraberiz” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman: Devlet Bahçeli’nin sözleri tarihsel önemdedir

MHP lideri Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısının ezberleri bozan, duvarları yıkan bir açıklama olduğunu aktaran Yayman, "Ömrünü Türk milliyetçiliğine adamış ve bütün siyasi hayatı boyunca PKK terör örgütüne karşı çıkmış bir liderin çıkıp bu meseledeki inisiyatif alması çok tarihi önemdedir. Ezberleri bozmuştur ve bütün maskeleri indirmiştir. Herkesin gerçek pozisyonunu ulaştırmıştır.

Bir taraftan Öcalan irademizdir diyen Kandil'e ve DEM Parti'ye hodri meydan demiştir. ve bu noktada Cumhur İttifakı ve Türkiye'de siyaset kurumu olan demokrasiden yana taraf olan ve terörsüz bir siyaseti arzu edenlerin tavrı nettir. DEM Parti'nin PKK ile arasına mesafe koyması ve PKK terör örgütünün silah bırakarak gerçekten artık bu hevesinden vazgeçmesidir.

Dolayısıyla önümüzdeki günlerde biz bunu net olarak göreceğiz. Artık söz sırası, adım atma sırası DEM Parti'dedir. DEM üzerine düşen tarihsel sorumluluğunun farkındadır. İnanıyoruz ki önümüzdeki günlerde çok daha olumlu haberlerle gündeme gelecektir" diye konuştu.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman: Devlet Bahçeli’nin sözleri tarihsel önemdedir
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