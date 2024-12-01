TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman: Devlet Bahçeli’nin sözleri tarihsel önemdedir

Bir taraftan Öcalan irademizdir diyen Kandil'e ve DEM Parti'ye hodri meydan demiştir. ve bu noktada Cumhur İttifakı ve Türkiye'de siyaset kurumu olan demokrasiden yana taraf olan ve terörsüz bir siyaseti arzu edenlerin tavrı nettir. DEM Parti'nin PKK ile arasına mesafe koyması ve PKK terör örgütünün silah bırakarak gerçekten artık bu hevesinden vazgeçmesidir.