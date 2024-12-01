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Giriş Tarihi: 1.12.2024

Yeni Hatay’a kültür ve sanat çarşısı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Yeni Hatay’a kültür ve sanat çarşısı
6 Şubat depremlerinde en çok yıkımın ve can kaybının yaşandığı Hatay, yeniden imar edilirken bir taraftan da hazırlanan projelerle, tarihi ve kültürel dokusuyla ayağa kalkıyor. Hatay Valiliği tarafından, Defne ilçesinde yapımına başlanan ve kısa sürede bitme aşamasına gelen Kültür ve Sanat Çarşısı bu konuda hazırlanan projelerden sadece bir tanesi. Çarşı tamamlandığında Hatay'ın kültür ve sanatı ile gastronomisi yeniden hayat bulacak. 16 bin metrekare üzerine inşa edilen çarşının açılışı 3 Aralık'ta yapılacak.
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Yeni Hatay’a kültür ve sanat çarşısı
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