Son 2 haftada ülke genelinde düzenlenen "KALKAN-33" operasyonlarında 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan şüphelilerde 49'u tutuklanırken, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarında, ruhsatsız tabancalar ve 78 adet araç ele geçirildi.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.