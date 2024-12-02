Almanya’da Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

Almanya'nın Bielefeld kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından düzenlenen 21. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında gençler kıyasıya yarıştı. 10-13 yaş grubunda Hamburg'dan Zeynep Çelik birinci olurken, 14-18 yaş grubunda ise Hollanda'dan Elif Zehra Uysal birinciliği elde etti. IGMG Genel Başkan Kemal Ergün, bu tür etkinliklerin, insan olma onurunun en güzel şekilde takdim edilmesine vesile olduğunu belirtti.IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı ise IGMG çatısı altında farklı ülkelerden, bölgelerden, dillerden ve kültürlerden kardeşlerle insanlığın hayrı için çalıştıklarını söyledi. IGMG bünyesindeki 101 hafızlık kurumunda 2 bin 349 gencin hafızlığa devam ettiği belirtildi.