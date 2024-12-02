Bahçeli’nin sözleri tarihsel önemdedir

BMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı ile uyum içerisindeyiz" açıklamasını değerli bulduğunu ifade etti. Yayman, "Bu sürecin adı yeni bir çözüm süreci değildir. Bu sürecin adı terörsüz Türkiye ve Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir 100 yıllık kardeşlik, 1000 yıllık kardeşlik projesidir. Selahattin Eyyubi'nin torunlarıyla Sultan Alparslan'ın torunlarını karşı karşıya getirmek isteyen, düşmanlaştırmak isteyen bir anlayışa karşı biz biriz ve beraberiz" dedi.MHP lideri Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısının ezberleri bozan, duvarları yıkan bir açıklama olduğunu aktaran Yayman, "Ömrünü Türk milliyetçiliğine adamış ve bütün siyasi hayatı boyunca PKK terör örgütüne karşı çıkmış bir liderin çıkıp bu meseledeki inisiyatif alması çok tarihi önemdedir. Ezberleri bozmuştur ve bütün maskeleri indirmiştir. Herkesin gerçek pozisyonunu ulaştırmıştır. Bir taraftan Öcalan irademizdir diyen Kandil'e ve DEM Parti'ye hodri meydan demiştir. Artık söz sırası, adım atma sırası DEM Parti'dedir. DEM üzerine düşen tarihsel sorumluluğunun farkındadır. İnanıyoruz ki önümüzdeki günlerde çok daha olumlu haberlerle gündeme gelecektir" diye konuştu.