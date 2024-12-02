Bakan Işıkhan CHP’li belediyelerin SGK prim borçlarını açıkladı! Ankara, İstanbul ve İzmir zirvede: Tam 157 milyar TL!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin ve belediyelerin kurduğu şirketlerin SGK prim borçlarının genel bütçe paylarından kesilerek tahsil edilmesine yönelik düzenlemeyi değerlendirdi. Kararın tüm belediyeleri kapsadığını ve "siyasi müdahale" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Işıkhan, borçların Sayıştay raporlarında da yer aldığını vurguladı.
Işıkhan, "Bir kanun, genelge veya düzenleme yayımlandığında herkes için geçerlidir. Kimse bundan muaf tutulamaz. Amacımız belediyelerle iş birliği yaparak çözüm üretmek. Belediyelerden borçlarını ödeme iradesi göstermelerini bekliyoruz. Şimdiye kadar çözüm için kapımızı çalan tüm belediyelerle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.
BORCUN ZİRVESİNDE CHP'Lİ BELEDİYELER VAR
Eylül 2024 itibarıyla, belediyeler ve belediye şirketlerinin toplam prim borcunun 157 milyar 247 milyon TL'ye ulaştığını aktaran Bakan Işıkhan, bu tutarın 139 milyar 682 milyon TL'sinin belediye şirketlerine ait olduğunu açıkladı. En borçlu beş belediye ise şöyle sıralandı:
1. İzmir Büyükşehir Belediyesi – 9.9 milyar TL
2. Ankara Büyükşehir Belediyesi – 8.8 milyar TL
3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi – 6.4 milyar TL
4. Adana Büyükşehir Belediyesi – 4.4 milyar TL
5. Şişli Belediyesi – 2.9 milyar TL
TAHSİLAT ÇALIŞMALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bakan Işıkhan, il müdürlükleri aracılığıyla belediyelere borç yapılandırma, taksitli ödeme veya gayrimenkul takası gibi seçeneklerin sürekli hatırlatıldığını ifade etti. Ödenmeyen borçların genel bütçe paylarından kesinti yoluyla tahsil edileceğini belirten Işıkhan, tahsilat süreçlerinin kanunlara uygun şekilde yürütüleceğini kaydetti.
Şimdiye kadar taksitlendirme, gayrimenkul takası ve icra yoluyla toplamda 10 milyar 106 milyon TL tahsil edildiğini belirten Işıkhan, "Hedefimiz sorunun çözümüne katkıda bulunarak tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamaktır" dedi. Belediyelerin prim borçlarının ödenmesine yönelik düzenleme, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması ve borçların sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacı taşıyor.