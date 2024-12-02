Bakan Işıkhan CHP’li belediyelerin SGK prim borçlarını açıkladı! Ankara, İstanbul ve İzmir zirvede: Tam 157 milyar TL!

BORCUN ZİRVESİNDE CHP'Lİ BELEDİYELER VAR

Eylül 2024 itibarıyla, belediyeler ve belediye şirketlerinin toplam prim borcunun 157 milyar 247 milyon TL'ye ulaştığını aktaran Bakan Işıkhan, bu tutarın 139 milyar 682 milyon TL'sinin belediye şirketlerine ait olduğunu açıkladı. En borçlu beş belediye ise şöyle sıralandı:

1. İzmir Büyükşehir Belediyesi – 9.9 milyar TL

2. Ankara Büyükşehir Belediyesi – 8.8 milyar TL

3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi – 6.4 milyar TL

4. Adana Büyükşehir Belediyesi – 4.4 milyar TL

5. Şişli Belediyesi – 2.9 milyar TL