Başkan Yazıcıoğlu kazada yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.Sungurlu'dan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen Yazıcıoğlu'nu ziyaret eden Çorum Valisi Ali Çalgan, "Halk arasında 'iman tahtası' olarak ifade edilen, göğüs kemiğinde bir kırık tespit edilmiş. Hayati bir tehlike söz konusu değil" dedi. Yazıcıoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tokat'a sevk edildi.