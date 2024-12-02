Hulusi Akar’dan Suriye açıklaması: Bizim işimiz kendi güvenliğimiz, gerekli güvenlik hamlelerini yapmamız lazım!

"ESAD BİZİMLE İŞ BİRLİĞİ YAPSAYDI…"

Esad'ın yapacakları olacaktır. Henüz harekete geçmediği görülüyor. Bu hareketin en büyük hassasiyeti Rusya ve rejimin hava kuvvetleridir. Bunları yakından takip ederek boşluğa müsaade etmemek elzemdir. Esad zamanında bizimle iş birliği yapsaydı bu aşamaya gelinmezdi. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz yeni sığınmacılar olmasını istemiyoruz. Bunu kendilerine söyledik. Bu şartlarda ilişkiler daha zorlaştı. Rusya İran güvensizlik ortamı arttı. Çok yönlü olaylar var. Sadece HTŞ kaynaklı denmesi mümkün değil. Kim kazandı kim kaybetti bakmak lazım. Rusya, İran, Suriye kaybeder. Bizim işimiz kendi güvenliğimiz. Taviz vermemek boşluk bırakmamak gerekir. Ne olursa olsun meselemiz bizim sınırlarımızdır.