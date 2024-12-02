Hulusi Akar’dan Suriye açıklaması: Bizim işimiz kendi güvenliğimiz, gerekli güvenlik hamlelerini yapmamız lazım!

Dünyanın gözü kulağı, bir kez daha Orta Doğu'ya çevrildi. SMO, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda adım adım ilerledi. Dün, Tel Rıfat ilçe merkezi ele geçirilirken Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Hulusi Akar, önceliğimizin kendi ülke sınırlarımızı korumak olduğunu belirtti. Sözlerine şöyle devam etti:
"SAHADAKİ ÇATIŞMALAR TÜRKİYE'NİN DIŞINDA GELİŞEN OLAYLARDIR"
Sahadaki çatışmalar Türkiye'nin dışında gelişen olaylardır. HTŞ'yi uzaktan tanıyoruz kendi başlarına hareket ediyorlar onlara sufle verenler olabilir.
"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ OLAYLARA HAKİM VAZİYETTE"
Ukrayna savaşından dolayı Rusya'da yorgunluk ve pasiflik var. Pasiflikten rejim karşıtı gruplar istifade ediyorlar. Büyük devletler buldukları araçları kullanıyorlar. PKK/YPG'nin ne olduğu bizim açımızdan bellidir. Bizim çok dikkatli hareket ederek gerekli güvenlik hamlelerini yapmamız lazım. Dışişleri Bakanlığımız olaylara hakim vaziyette. En ciddi soru şu: Bunlar aldıkları bölgelerde tutunabilecek mi?
"ESAD BİZİMLE İŞ BİRLİĞİ YAPSAYDI…"
Esad'ın yapacakları olacaktır. Henüz harekete geçmediği görülüyor. Bu hareketin en büyük hassasiyeti Rusya ve rejimin hava kuvvetleridir. Bunları yakından takip ederek boşluğa müsaade etmemek elzemdir. Esad zamanında bizimle iş birliği yapsaydı bu aşamaya gelinmezdi. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz yeni sığınmacılar olmasını istemiyoruz. Bunu kendilerine söyledik. Bu şartlarda ilişkiler daha zorlaştı. Rusya İran güvensizlik ortamı arttı. Çok yönlü olaylar var. Sadece HTŞ kaynaklı denmesi mümkün değil. Kim kazandı kim kaybetti bakmak lazım. Rusya, İran, Suriye kaybeder. Bizim işimiz kendi güvenliğimiz. Taviz vermemek boşluk bırakmamak gerekir. Ne olursa olsun meselemiz bizim sınırlarımızdır.